مكتوم بن محمد : خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محوراً لأعمالها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محورا لأعمالها وتنميتها المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد على حسابه الرسمي في تويتر" ترأست اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد وناقشنا مشروع الميزانية للعام المقبل والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات2022-2023.خططنا المالية تعكس رؤية حكومة الإمارات التي جعلت الإنسان محورا لأعمالها وتنميتها المستدامة".

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