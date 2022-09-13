حمدان بن محمد يطلق "برنامج دبي للبحث والتطوير"

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم "برنامج دبي للبحث والتطوير" بهدف توفير فرص اقتصادية وأسواق وقطاعات جديدة في دبي. مشيراً سموه إلى أن دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية سيكون ركيزة محورية في تحقيق رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي، فالاقتصادات الكبرى حققت قفزات نوعية على مدى التاريخ بفضل تركيزها على البحث والتطوير.

كما وجه سموه بتأسيس مجلس يضم خبرات وطنية وعالمية من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية للإشراف على إدارة مشاريع ومبادرات وتشريعات البحث والتطوير في الإمارة، وسبل دعم الاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.

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