نادي دبي للصحافة: "فتح باب التسجيل لحضور منتدى الإعلام العربي في دورته الــ20"

المصدر: البيان الإلكتروني

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أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى ضمن دورته العشرين، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 4 - 5 أكتوبر المقبل في مدينة جميرا- دبي، وبمشاركة جمع من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وأبرز الكُتّاب والمفكرين ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلاميين في المنطقة.

وستعقد الدورة الحالية بأجندة متنوعة لمناقشة جملة من الموضوعات التي تهم القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس التحولات الإعلامية المتوقعة خلال المستقبل، كذلك استعراض وتحليل القضايا والمستجدات التي تلامس عمل الإعلاميين وتهم مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في المنطقة العربية.

ودعت د. ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة المهتمين بحضور فعاليات الحالية للمنتدى، إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية للمنتدىhttps://amfregistration.com ،مشيرة إلى أن المنتدى يواصل من خلال هذه الدورة رسالته التي بدأها قبل عقدين من الزمان والتي تركز على اكتشاف آفاق جديدة للتطوير الإعلامي والتوقف أمام أهم التطورات المؤثرة في مستقبل قطاع شديد الأهمية كونه يمثل المرآة التي تعكس الواقع العربي والقطاع الأكثر تأثيراً في المجتمع بما يحمله من أفكار ويعرض له من رؤى تخدم الناس وتسهم في تحقيق تطلعاتهم للمستقبل.

وأوضحت مدير نادي دبي للصحافة أن الإعداد للمنتدى دخل مراحله الأخيرة حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الأجندة التي ستأتي هذا العام مواكبة لما يشهده قطاع الإعلام العربي والعالمي من تطورات، من أجل التوصل إلى تصورات واضحة حول متطلبات التحديث الإعلامي سواء من ناحية المحتوى أو على مستوى القوالب الإعلامية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات جذرية أثرت فيها بصورة كبيرة الثورة الرقمية وما استحدثته من منصات بدلت العديد من المفاهيم والمعايير والممارسات الإعلامية.

يُذكر أن منتدى الإعلام العربي، الحدث الأبرز والأكبر من نوعه في المنطقة، قد ناقش على مدار نحو عشرين عاماً أهم القضايا والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية وكان مواكباً لأبرز التحولات الإقليمية والعالمية، حيث ناقش دور الإعلام في معالجة تأثيرات تلك التحولات من منظور إعلامي وبحث سبل تعزيز دور الإعلام كشريك فعال ومؤثر في دعم مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة.

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