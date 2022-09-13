"المعاشات": 4 شروط لضم خدمة المواطن المتقاعد

المصدر: البيان

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أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي.

وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة أن المؤمن عليه يستطيع ضم مدة خدمة سابقة له داخل الدولة لمدة خدمته اللاحقة المشمولة بأحكام القانون قبل انتهاء خدمته، وتشمل المدد التي يمكن ضمها مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي والدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد والخدمة العسكرية والخدمة السابقة لاكتساب الجنسية والخدمة السابقة في مجلس التطوير أو مكتب الكويت وأي مدة خدمة سابقة في أية جهة يقرها مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت السهلاوي عبر صفحة الهيئة الرسمية، أن شروط الضم تتمثل في: أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، وأن يقدم طلباً خطياً لجهة العمل بالمدة المراد ضمها قبل انتهاء خدماته، وألاّ تكون مدة الخدمة التي يرغب بضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وألا تكون هذه المدد مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

ويحق للمؤمن عليه الذي حصل على جنسية الدولة أن يضم مدة الخدمة السابقة لحصوله على جنسية الدولة، ويشترط ألا تكون هذه المدد السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة أو الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي، مع تحمل المؤمن عليه كلفة الضم مثله في ذلك مثل المؤمن عليه الذي يحمل جنسية الدولة.

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2021 الذي أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري 2022 فقد تم تحديث أسس تقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة السابقة بحيث يُسمح للمؤمن عليه بتقسيط تكاليف ضم مدة الخدمة كاملة دون اشتراط رد المكافأة كدفعة أولى.

ويستطيع المؤمن عليه أداء تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً، ويجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلباً فعالاً لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط أن تتم تسوية الطلب الأول باحتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، على أن يعاد احتساب المدة الإجمالية الجديدة بناءً على تكاليف الضم الجديدة المحسوبة على راتب اشتراكه بتاريخ تقديم الطلب الجديد.

ويُلغى طلب الضم إذا تخلف المؤمن عليه عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المؤداة فعلياً، ويتوجب على المؤمن عليه في هذه الحالة تقديم طلب جديد في حال رغبته في ضم بقية المدة أو طلب ضم مدة خدمة سابقة جديدة عن طريق صاحب العمل الحالي.

وفي حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل تكلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط تكلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد 50% من إجمالي التكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من 50%، يستقطع باقي هذه النسبة من أنصبة المستحقين.

وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم× 20%× مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر، وعلى سبيل المثال إذا كان راتب حساب اشتراك أحد الموظفين 20,000 درهم ويرغب في ضم 5 سنوات فإن معادلة الاحتساب ستكون 20,000 (راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم) X 20% (نسبة الاشتراك كاملة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) X 60 (مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر) بحيث تصبح تكلفة الضم عن هذه المدة 240,000 درهم.

وبإمكان المؤمن عليه ضم أشهر الخدمة السابقة وهذه الأشهر قد تكون مفيدة في بعض الحالات التي تتطلب بعض الأشهر أو الأيام لاستكمال المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، كما أشارت إلى أهمية تحري المؤمن عليه لخيار النقل قبل انتهاء الخدمة، حيث يوفر نظام تبادل المنافع فرصة لضم مدة الخدمة وفق اشتراطات من شأنها أن تتحمل جهة العمل الجديدة باقي تكلفة الضم بعد إرجاع المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة الى الهيئة.

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