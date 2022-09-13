مشاريع مياه بـ 564 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تنجز «الاتحاد للماء والكهرباء» مشاريع في قطاع المياه خلال الربع الأول من العام المقبل بتكلفة 564 مليون درهم تتضمن: خطوط نقل رئيسية وخزانات مياه ومحطات ضخ.

وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لـ «البيان»: خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، سيتم متابعة تنفيذ العديد من مشروعات قطاع المياه المهمة، وهي المشروعات التي سيتم الانتهاء منها جميعاً خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، تتمثل هذه المشروعات في خطوط نقل رئيسية بأقطار مختلفة، وتكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم. بعض هذه الخطوط ينطلق من مركز تخزين وتوزيع الخريجة باتجاه بطين السمر والحمرة في رأس الخيمة، والبعض الآخر يتم تمديده في محيط مناطق البستان والكرامة في إمارة عجمان، والمدفق في رأس الخيمة.

وأضاف: تتضمن جملة المشروعات المشار إليها، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل أيضاً، خزاني مياه بسعة 20 مليون جالون مع محطة ضخ بمركز توزيع الغيل في رأس الخيمة بتكلفة نحو 120 مليون درهم، وخزانين آخرين بسعة 40 مليون جالون في مركز توزيع الحليو بعجمان بتكلفة 104 ملايين درهم، فضلاً عن محطة ضخ بمركز توزيع الخريجة بتكلفة 180 مليون درهم.

وأوضح أن محطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين سعة 150 مليون جالون يومياً، هي من أبرز المشروعات التي من المنتظر أن يتم إنجازها بالكامل تمهيداً لدخولها الخدمة بكامل طاقتها قبل نهاية العام الجاري، وتمثل المحطة محور جملة المشروعات الجارية في هذا القطاع بأكملها.

مشروعات منجزة

وأشار إلى أن مشروعات قطاع المياه التي تم الانتهاء منها منذ بداية العام الجاري يمكن تقسيمها إلى مشروعات تمديد الشبكات ومشروعات رفع القدرة التخزينية، وبالنسبة للفئة الأولى وهي مشروعات تمديد الشبكات، تم حتى نهاية النصف الأول إنجاز نحو 150 كم من خطوط النقل الرئيسية المصنوعة من الفولاذ الكربوني والحديد المرن، بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 1400 و1800 ملم، وإجمالي تكلفة تبلغ 750 مليون درهم. بعض هذه الخطوط ينطلق من محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، وهي المحطة الأضخم من نوعها والتي ستبلغ سعة إنتاجها بعد الانتهاء من كافة مراحل التنفيذ 150 مليون جالون يومياً، وذلك باتجاه مركز تخزين وتوزيع الخريجة برأس الخيمة، وكذلك باتجاه المركز المماثل والكائن بمنطقة البريرات. والبعض الآخر من هذه الخطوط ينطلق من مركز توزيع الخريجة إلى مركزي توزيع الغيل برأس الخيمة والحليو في عجمان.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري تم الانتهاء من مشروعات تمديد خطوط نقل إضافية بأقطار أقل تتراوح ما بين 800 و1400 ملم، وإجمالي تكلفة تبلغ 140 مليون درهم. بعض هذه الخطوط ينطلق من مركز توزيع الغيل باتجاه مركزي توزيع الشوكة برأس الخيمة والحنية بالفجيرة، في حين ينطلق البعض الآخر من مركز توزيع الحليو إلى مركز التوزيع الكائن بمنطقة عجمان.

أما الفئة الأخرى من مشروعات قطاع المياه التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري، فتتمثل في مشروعات رفع القدرة التخزينية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 9 خزانات من الخرسانة المسلحة بسعة إجمالية تبلغ 180 مليون جالون، بمركز تخزين وتوزيع الخريجة برأس الخيمة، تمهيداً لاستقبال جزء كبير من إنتاج محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين والمقرر دخولها إلى الخدمة بكامل طاقة إنتاجها قريباً.

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