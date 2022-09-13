مواطنون: خطة الإسكان تتماشى مع نهضة دبي الحضارية

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15800 مسكن للمواطنين في دبي، خلال السنوات الأربع المقبلة، معربين عن سعادتهم بهذه الخطة، التي ستوفر المسكن المناسب للأسر المواطنة، وبما يتماشى مع النهضة الحضارية، التي تشهدها إمارة دبي بشكل خاص في شتى المجالات.

منظومة

وأكد سعيد علي نقيب أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وضعا توفير منظومة إسكانية متكاملة للمواطنين أولوية لديهم، بهدف تعزيز جودة الحياة وضمان الاستقرار للأسر الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ليست مستغربة على القيادة الرشيدة، التي تضع توفير أعلى معايير الخدمات لمواطنيها في مقدمة أولوياتها.

وأضاف: إن القيادة الرشيدة نفذت عدداً كبيراً من المشاريع الخاصة بإسكان المواطنين، وتمكنت خلال سنوات قليلة من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الإسكان، التي تم منحها للمواطنين، مشدداً على أن أصحاب السمو يضعون خططاً استباقية، ويسيرون وفق نهج ونسق تصاعدي في تعزيز حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم تحقيقاً لأهداف أسعد شعوب الأرض، معبراً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، التي تجسد تقاربها وتلاحمها مع أبنائها المواطنين.

أما عبد الله الكعبي فأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الإسكانية يمثل تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، ودعمها المتواصل للمواطنين نحو توفير مستلزماتهم واحتياجاتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وأنها تأتي ضمن نهج حكيم يستند إلى الاهتمام بالإنسان والاستثمار في طاقاته وتقديم كل الخدمات، التي من شأنها إسعاده.

وقال: إن الإنجازات التي تحققها الدولة والنجاحات التي تتوالى فصولها، والمراكز المتقدمة، التي تمضي نحوها بخطى ثابتة، والمكانة المرموقة التي تطمح إلى تبوؤها، هي نتيجة طبيعية لنهج القيادة الرشيدة، التي تؤمن ببناء الإنسان، وتتبنى السعادة منهجاً للحياة لتعزيز إنسانية الإنسان، هذه القيادة التي جعلت من دولة الإمارات الوطن الذي يوفر الدفء لمواطنيه وقاطنيه.

أولوية

وقالت فاطمة الحمادي: إن إعداد القيادة الرشيدة لخطة إسكانية على مدار أربع سنوات يبعث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين نحو المستقبل، لأن المسكن يمثل أهم أولويات الإنسان في الحياة، ويسهم في الاستقرار الأسري، كما أن توفير هذه القروض السكنية الميسرة من القيادة الرشيدة تسهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر غير القادرة على تحمل تكلفة المسكن، ما يؤدي إلى توفير حياة كريمة لكل المواطنين. وأوضحت أن المشاريع المشمولة في الخطة ومنها الخوانيج تطمئن أهل هذه المناطق بوجود مشاريع سكنية جديدة مدعومة من الحكومة، وستخلق أجواء مجتمعية محيطة بهم، وتسهم في التوسع العمراني. وأضافت: «إننا محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تحرص على كل ما يعزز رفاه وتنمية واستقرار المواطن، والعمل على تحقيق تطلعاته، التي تقوده إلى تعزيز دوره في عملية البناء والتنمية»

وأكدت زينب خميس أن تلك المبادرات ليست بجديدة على قادة كرست حياتها لضمان الحياة الكريمة للمواطن، وعملت دائماً من أجل تعزز التلاحم بين القائد والشعب، وسعت لنشر السعادة في نفوس أبناء الوطن.

وثمنت حرص القيادة الرشيدة على تبنّي المبادرات الاجتماعية لتسهيل أمور حياة المواطنين، وهذا يمثل امتداداً للعطاء المتجدد، وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتأمين الاستقرار الأسري، وهذا يجلنا بأن نكون ملتزمون بالوفاء والإخلاص لهذه القيادة الفذة، والحرص على تحقيق تطلعاتها من خلال أدورنا المجتمعية.

وأكد علي العطار أن مبادرات القيادة الرشيدة لا بد أن يقابلها أبناء الوطن بالشكر وبذل المزيد من العمل لردّ الجميل للوطن والقيادة، التي لا تبخل على مواطنيها بأي شيء، لا سيما أنها تبذل الغالي والنفيس، من أجل رفعة اسم دولة الإمارات، لافتاً إلى أن خطة سمو ولي عهد دبي تعزز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم.

أهمية

وقالت منال الجوهري: إن خطة بهذا الحجم تدل على أهمية الملف الحيوي لدى حكومة دبي ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن ملف إسكان المواطنين ملف شخصي لسموه، لافتة إلى أن ملامح المشروع الإسكاني بدأت تظهر على أرض الواقع من مشروعي الورقاء والخوانيج من خلال تصميم أحياء سكنيه ذات جودة عالية.

وذكرت نهى الكسواني أن المبادرة ستحقق الرفاهية والترابط الاجتماعي، الذي يضمن لأبناء الوطن يسر العيش والحياة الكريمة والاستقرار لكل أسرة مواطنة، مشيرة إلى أنها تؤكد من جديد حرص القيادة على توفير سبل الراحة للمواطنين في إمارة دبي، واستمرار نهج العطاء من خلال المشروعات السكنية، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وعبرت عن امتنانها للمكرمة، التي تأتى في توقيتها ل تحل مشاكل السكن، مؤكدة أن المبادرة ليست بغريبة على قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على إسعاد المواطن.

وقالت نادية غريب البسطي: إن توفير سكن للمواطنين يعد أهم ما يشغل بال الأسر داخل مجتمع الإمارات، منوهة في هذا الصدد بمتابعة القيادة، وكذلك حرصها على سرعة تنفيذ مشاريع الإسكان، وتوفيرها لمواطني الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز