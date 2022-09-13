السكن الملائم رؤية مستدامة تدعمها مشروعات تلبي الاحتياجات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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لطالما كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، هدفاً ورؤية مستدامة، تعمل على تعزيز استقرار الأسر، وسعادتهم وضمان أمنهم الاجتماعي، وتأسيساً لذلك النهج، فإن العمل لا يتوقف، استشرافاً لمستقبل الإمارة وتوفير الخطط التنموية العمرانية، التي تواكب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن توفير سياسة إسكانية مرنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر.

وانطلاقاً من ذلك تتوالى القرارات والتوجيهات لتعزز هذا النهج، ومن بينها اعتماد سموه في سبتمبر 2021 ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم تستهدف تنفيذ مشروعات للعشرين عاماً المقبلة، فيما تم التوجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربع، تكفي لسد احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة، كما أمر سموه بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات «قرية الأسرة» في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.

من جانبها حرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ توجيهات سموه، حيث أعلنت في فبراير 2022، بدء إنجاز 803 مساكن بقيمة إجمالية قدرها مليار و185 مليون درهم، تتضمن مشروع مساكن منطقة الخوانيج الثانية بدبي، والذي يشمل إنشاء 667 مسكناً للمواطنين، بقيمة مليار درهم، والبدء ببناء مشروع مساكن منطقة الورقاء بدبي، والذي يشمل بناء 136 مسكناً للمواطنين، بقيمة 185 مليون درهم، ويأتي المشروعان في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، لاستشراف مستقبل المدن، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية.

حزمة إسكانية

واعتمد سموه في أبريل الماضي 2022 حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليارات درهم، تضم مساكن وأراضي لـ4610 مواطنين، وتتضمن إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير، ويتضمن المشروع السكني بمنطقة الخوانيج الثانية، عدة خيارات للوحدات السكنية، من فلل، وفلل مزدوجة، وتاون هاوس تلبي الاحتياجات المختلفة لأسر المواطنين، وتوفر لهم تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية.

ويتضمن المشروع تخصيص نحو 5 ملايين قدم مربع من الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة، كما يوفر العديد من الخدمات والمرافق الجديدة، ويتضمن عدداً من المحال التجارية، ونادياً رياضياً، وممشى ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وغيرها من المرافق الخدمية المتطورة.

قروض مالية

وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم، تتسارع القرارات والمشروعات التي يوجه بها سموه، ومن بينها رفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة.

ولتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، العديد من المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، مثل مبادرة «السداد المبكر»، والتي يتم من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض، في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة، حيث يتم احتساب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها، في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة، بالإضافة لمبادرة «عوض» مكافأة مالية، تُمنح للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد.

استدامة

تمتد مشروعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتصل إلى العديد من المناطق في دبي ومحيطها وأحيائها، من بينها منطقة الخوانيج الثانية، وعود المطينة الثالثة، فضلاً عن مساكن في حتا، ومشروع بناء وحدات سكنية في الورقاء الرابعة، وصولاً لمشروع في منطقة عود المطينة الأولى، ومشروع إنشاء شقق سكنية في منطقة المحيصنة الرابعة، فيما تسعى المؤسسة إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني إمارة دبي.

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