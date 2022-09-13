«القافلة الوردية» تحشد الدعم لتوعية المجتمع

المصدر: (الشارقة ــ البيان)

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وجهت «القافلة الوردية» الدعوة لمنظمات القطاعين الحكومي والخاص، للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال الفعاليات التي تخطط لها على المستوى المجتمعي خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.

ومع وصول معدل الإصابة به إلى 12% من إجمالي الحالات السنوية الجديدة على مستوى العالم، أصبح سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعاً في العام 2021، وفقاً لتقارير صادرة عن «منظمة الصحة العالمية». وعلى مدار أكثر من 10 أعوام، بذلت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، جهوداً حثيثة لنشر الوعي المجتمعي وتقديم الفحوصات الطبية المجانية.

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