افتتاح عيادة صدى قلب الجنين بمستشفى دبي للكشف عن التشوهات الخلقية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشفت الدكتورة لما خالد حمزة استشارية ومدير إدارة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى دبي، لـ «البيان»، عن افتتاح عدد من العيادات الجديدة في مبنى العيادات الخارجية ومنها عيادة صدى قلب الجنين، بالتعاون مع قسم القلب للأطفال في مستشفى الجليلة، لفحص صدى قلب الجنين من قبل كوادر طبية متخصصة، للتشخيص المبكر لتشوهات قلب الجنين الخلقية، خاصة عند الحوامل ذوات الخطورة العالية، كمريضات السكري وأمراض الروماتيزم، أو الحوامل ذوات التاريخ الطبي العائلي لأمراض القلب، مشيرة إلى أن الطبيب يعمل يداً بيد مع اختصاصي أمراض النساء والولادة، لمتابعة سير الحمل، ووضع خطة علاجية واضحة وموثقة للمولود المحتمل تحويله لمستشفى الجليلة، إذا استدعى الأمر، لاستكمال رحلة العلاج، وإجراء التدخلات الجراحية، إذا دعت الضرورة.

7 عيادات

وقالت مديرة إدارة قسم أمراض النساء والتوليد، إن قسم النساء، يضم إلى جانب ذلك 7 عيادات أخرى، تعمل مع الأمراض المزمنة التي قد تشكل خطراً على حياة الأم والجنين، مثل العيادة المشتركة للحوامل وأمراض القلب، حيث يتم بالتعاون مع قسم أمراض القلب، متابعة الحوامل المصابات بأمراض قلبية، واللاتي تتطلب حالتهن متابعة دقيقة من قبل استشاري أمراض القلب، بالإضافة لطبيب النساء والحوامل، بهدف ضمان سير الحمل بأفضل النتائج، وخاصة موعد وطريقة الولادة، ومتابعة ما بعد الولادة.

وبينت الدكتورة لما خالد، أنه من ضمن العيادات الجديدة الأخرى على مستوى دبي العيادة المشتركة للحوامل وأمراض الروماتيزم، وذلك بالتعاون مع قسم الروماتيزم لمتابعة المريضات قبل الحمل، للتأكد من استقرار الحالة المرضية وسلامة الأم، وجاهزيتها الطبية للحمل، وذلك للحد من المضاعفات الطبية خلال فترة الحمل، وتسهيل رحلة العلاج، حيث يتم تقييم كل حالة من قبل الفريقين معاً، لوضع خطة علاجية واضحة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، للحصول على أفضل النتائج المرجوة، إضافة للعيادة المشتركة للحوامل وأمراض السكري، حيث يولي القسم هذه الفئة أهمية خاصة بالتعاون مع قسم أمراض الغدد الصم، حيث يتم متابعة الحوامل قبل وأثناء الحمل، من قبل استشاري أمراض السكري، جنباً إلى جنب مع طبيبة أمراض النساء والحوامل، لتنظيم جرعات الأنسولين والأدوية، وذلك بالتزامن مع متابعة سير الحمل، وحققت العيادة نتائج متميزة، ونالت رضا المتعاملات، حيث قللت من إدخال الحوامل للمستشفى، وقدمت خدمات عالية الجودة والمستوى.

طب الأمومة والأجنة

وأوضحت الدكتورة لما خالد، أن وحدة طب الأمومة والأجنة، تقوم بمتابعة الحوامل اللاتي يعاني أجنتهن من مشاكل خلقية وجينية معينة، أو ممن لديهن تاريخ طبي لطفرات وراثية وجينية، تتطلب إجراء فحوصات تشخيصية تداخلية ذات دقة عالية، بالإضافة إلى متابعة الحوامل ذوات الخطورة العالية، مثل حالات تعدد الأجنة ذوات المشيمة المشتركة، وحالات قصور نمو الجنين وغيرها، إضافة لعيادة الحمل المبكر.

وبينت الدكتورة لما خالد، أنه من شهر أغسطس عام 2021، ولنهاية أغسطس الماضي، تم تسجيل 11000 مراجعة لقسم الحوامل، تلقين كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية، من خلال وحدات وعيادات متخصصة ومشتركة، وتم تقديم خدمات رعاية طبية مميزة للحوامل ذوات الخطورة العالية، ممن تتطلب حالتهن رعاية طبية مشتركة، من قبل تخصصات مختلفة للحد من المضاعفات المتوقع حدوثها.

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