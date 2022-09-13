إطلاق «الأمل هو الأساس لطفل يحارب السرطان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، حملتها التوعوية الثانية «الأمل هو الأساس لطفل يحارب السرطان»، بعد النجاح الكبير الذي حققته حملتها الأولى، وذلك بالتعاون مع سفراء المؤسسة، وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: في شهر سبتمبر من كل عام، تتحد جهود العالم للتوعية بخطورة سرطان الأطفال، والدعوة للتصدي لهذا المرض الشرس، من خلال إعلان شهر سبتمبر من كل عام، هو شهر التوعية ضد سرطان الأطفال. ونحرص في المؤسسة على بذل المزيد من الجهود للتوعية من المرض، وتحقيق أكبر عدد من أمنيات الأطفال المرضى، لمنحهم الأمل المتجدد لمتابعة رحلة العلاج.

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