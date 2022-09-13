حاكم الشارقة يوجه بالتوسع في عمل الحضانات الحكومية لتشمل «رياض الأطفال»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتوسع في عمل الحضانات الحكومية، لتشمل مرحلة «رياض الأطفال»، من أجل تأهيل الطلبة مباشرة للصف الأول الدراسي.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتوسعة مدرسة خليفة الهمزة في المدام، لتشمل كل المراحل الدراسية اعتباراً من العام المقبل، مع منح أهالي المنطقة خصماً 20 %.

صرح بذلك الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، والذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

كما أعلن خلال البرنامج عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بترميم «قلعة القواسم» في دبا الحصن، وإعادتها إلى ما كانت عليه عقب اكتشاف أساسات 3 قلاع قديمة بالمدينة حديثاً.

66 حضانة

وقال رئيس مجلس الشارقة للتعليم لـ«البيان»: إن هناك 12 حضانة تحت إشراف حكومة الشارقة سيتم العمل على تطويرها حتى تشمل رياض الأطفال، كما أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بإنشاء 66 حضانة على مستوى الشارقة على مراحل، فتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشمل 10 حضانات، والمرحلة الثانية تشمل كذلك 10 حضانات تم استلام اثنتين منها، وما تبقى متوقع الانتهاء منها في منتصف 2023، لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوسع في الحضانات وإنشاء المدارس جاء تخفيفاً عن الأهالي وأبنائنا الطلبة، الذين يقطنون في مناطق تبعد عن المدارس، مشيراً إلى أن توجيهات سموه دائماً ما تصب في صالح مواطني الإمارة، لأنه يرى أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان.

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