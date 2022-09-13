عمر العلماء يعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: (دبي - وام)

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قدم معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أحر التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارته أمس مقر القنصلية البريطانية في دبي.

كان في استقباله سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وأليسون هال نائب القنصل العام.

وأشاد معاليه بالعلاقات الوطيدة التي جمعت الملكة الراحلة مع قيادة دولة الإمارات والنموذج الخلاق الذي رسخه البلدان في علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية، معرباً عن خالص التمنيات للمملكة المتحدة وشعبها بدوام التقدم والنجاحات بقيادة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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