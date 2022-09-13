ضاحي خلفان يدشن موقعه الرسمي

المصدر: دبي- البيان

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دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمعاليه، وذلك بقاعة السلام، بحضور اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ونائبه العميد مروان ناصر جاسم، وعد من الضباط. ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي:

http:/‏‏‏/‏‏‏www.dhahikhalfan.ae

ويضم الموقع العديد من الأبواب، أهمها: واجهة الموقع، التي تبدأ بعبارة من أقوال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، (إذا وضعك الحاكم في مرتبة التشريف، فكن لخدمة الناس في مكانة التكليف)، بالإضافة إلى مجموعة من الأقوال التي نشرت في حسابات التواصل الاجتماعي لمعاليه.

أنشطة

كما يحتوي الموقع على عدد من الصفحات التي تضم أهم أنشطة وأخبار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى جانب ملخص حول سيرته الذاتية، منذ توليه منصب قائد عام شرطة دبي في عام 1980م، وحتى اليوم، وأهم الإنجازات التي تحققت لشرطة دبي، خلال مسيرته العملية، والجوائز والأوسمة والشارات وشهادات التقدير التي حصل عليها من مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية وعالمية.

كما يلقي الموقع، الضوء على أهم مؤلفاته، ومشاركاته المتميزة في العديد من الفعاليات والمحافل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والمحاضرات التي أثرى بها أفراد المجتمع، وأصحاب الاختصاص في مختلف الجوانب المعرفية، وليس في الجانب الأمني فحسب، إلى جانب طرحه لحصيلة تجاربه ومعايشته لشخصيات خالدة في تاريخ المنطقة، تركوا بصمات مؤثرة لن تتكرر في التاريخ الحديث، مثل المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

مسيرة

يضم الموقع مسيرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، العملية، التي تزامنت مع مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك المسيرة التي كانت الداعم والمحفز الرئيس وراء كل ما حققته شرطة دبي من إنجازات وتطور ورقي، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، حتى غدت اليوم من أهم المؤسسات الشرطية المتميزة على مستوى المنطقة والعالم، وأصبحت نموذجاً مرجعياً لكثير من أجهزة الشرطة، التي تنشد أعلى المعايير ومستويات التميز والجودة في عملها.

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