«البنية التحتية» تنظم عصفاً ذهنياً عن تصميم خدمات المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، جلسة العصف الذهني الأولى بعنوان «التصميم التشاركي»، والتي تأتي ضمن سلسة مجالس وعصف ذهني، تهدف إلى الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن تصميم خدمات المستقبل، بما يلبي طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة.

حضر الجلسة الأولى التي استهدفت 4 خدمات، وأقيمت في فندق جراند حياة بدبي، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، والمهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من شركاء الوزارة الاستراتيجيين والمتعاملين، إلى جانب موظفي الوزارة ومراكز إسعاد المتعاملين.

وأكد المهندس شريف العلماء أن اللقاء يأتي في إطار التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوجيهات القيادة الرشيدة بإشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات، ورسم آفاقها المستقبلية، والارتقاء بالخدمـــات الحكوميـــة المقدمـــة وتحقيق استباقيتها.

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