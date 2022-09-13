«الشارقة الخيرية» تجهز 10 آلاف حزمة مساعدات في إطار «نحن معكم»

المصدر: الشارقة- وام

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أكدت جمعية الشارقة الخيرية نجاح حملة «نحن معكم» الإغاثية إلى متضرري الفيضانات في جمهورية باكستان الصديقة، وذلك في إطار مسيرة العمل الخيري الإماراتي القائم على دعم الشعوب المنكوبة في الكوارث والأزمات.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن حملة «نحن معكم» جاءت بوصفها واحدة من أكبر الحملات الإنسانية، التي سيرتها الدولة، حيث عبرت عن أصالة معدن مجتمع دولة الإمارات، إذ كانت الإمارات من أوائل الدول، التي قدمت الدعم الإغاثي للمتضررين في باكستان، لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات، التي يواجهونها، فالدولتان تربطهما علاقات صداقة تاريخية راسخة، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

عطاء

وأضاف: إن أيادي الخير تسابقت جميعها إلى العطاء وتقديم العون، حيث تم تنظيم حملة «نحن معكم» بالتعاون مع 12 مؤسسة، بما يعكس روح التضامن من قبل مجتمع الإمارات بكل فئاته وأطيافه من مواطنين ومقيمين مع المتضررين في جمهورية باكستان الصديقة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى أن الجمعية بحسها الخيري ورؤيتها الإنسانية عملت ضمن خطة منهجية، لتحقيق الهدف المنشود، وهو تجهيز 10 آلاف حزمة مساعدات متنوعة.

خطط عمل

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إنه في غضون ساعات قليلة تم الانتهاء من تجهيز هذا الكم الهائل من المساعدات المقدر بـ10 آلاف حزمة، تتضمن مواد غذائية وكسوة ومواد طبية وغيرها من المواد الضرورية، التي تغطي الاحتياجات الرئيسة للمتضررين، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت دورها من خلال فرق عمل إدارة الاتصال المؤسسي، ومكتب التطوع والخدمة المجتمعية وسائر الإدارات الأخرى جميعهم تواجدوا على مدار 3 أيام متواصلة، خلال وضع خطط العمل وأثناء الترتيبات النهائية، وصولاً إلى اللحظات الحاسمة من مقر مركز إكسبو الشارقة، الذي شهد تجهيز حزم المساعدات تمهيداً لنقلها إلى المتضررين في باكستان.

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