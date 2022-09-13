«اجتماعية الوطني» تنظم حلقة نقاشية الخميس حول العمل التطوعي

المصدر: (دبي - البيان)

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تنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تنظيم العمل التطوعي»، يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

تهدف الحلقة النقاشية إلى استطلاع آراء المختصين والجهات المنظمة للأعمال التطوعية وأفرد المجتمع حول موضوع تنظيم العمل التطوعي، والذي سيتناول محوري نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية ومدى الرقابة عليها.

وسيتم تضمين أبرز الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين في الحلقة في التقرير النهائي للجنة الذي سيتم مناقشته لاحقاً من قبل المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة النقاشية تعزيز العمل التطوعي للتعرف على مدى وعي أفراد المجتمع بثقافة العمل التطوعي وتشجيعهم على الخدمة المجتمعية العامة لتعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

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