محاكم دبي تستقبل وفداً من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت محاكم دبي وفداً من محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، في مبنى المحكمة العمالية، ومحكمة التنفيذ في العوير بدبي، وذلك لتبادل المعرفة بين الجهتين، والاستفادة من الخبرات حول آليات العمل المتعلقة بشأن الأنظمة المطبقة في التنفيذ والتسويات، وإجراءات العمل فيها، وفق إطار المنظومة القضائية، وإنجاز المؤشرات القضائية المطلوبة، ويأتي ذلك، ضمن حرص محاكم دبي على تعزيز شراكتها القضائية، وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الخارجية والداخلية، بما يدعم التوجه نحو التخصص القضائي لرفع مستوى الأداء، وتحقيق الريادة والتميز، ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة.

وأوضح أحمد عبد الملك أهلي مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن تمكين المسار المهني القضائي، يأتي ضمن الأولوية القصوى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، فقد تم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تستخلص آليات العمل وهيكلته، والأنظمة المطبقة التي تخدم مصلحة الدائرة والمتعاملين.

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