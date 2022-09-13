سعيد الطاير يبحث التعاون مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يانيك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر (الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها)، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على البرامج والمشاريع القائمة في دبي، والتي تدعم رؤية الإمارة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير دور دولة الإمارات الرائد في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، متحدثاً عن أبرز النجاحات التي حققتها دبي في مجالات الاستدامة ترسيخاً لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، ونموذج عالمي في تحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات المختلفة المتعلقة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة وغيرها، عبر خطط واستراتيجيات أبرزها المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية التي تستهدف خفضها بنسبة 30% بحلول 2030.

وتناول معالي الطاير الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» 2022، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

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