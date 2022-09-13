تعاون بين «إقامة دبي» وهيئة الطيران المدني

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات المثمرة، وتعزيز آفاق التعاون مع الجهات الرسمية وشركات القطاع العام بهدف المساهمة في بناء خطط وتطوير برامج التخطيط والتميز الحكومي. وقع الاتفاقية من الطرف الأول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤن الأجانب بدبي، فيما وقعها من الطرف الثاني سيف محمد السويــدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والمعرفة، والاستفادة من الخبرات والقدرات المؤسسية لدى الطرفين، كما تنص الاتفاقية على المساهمة في تعزيز الثقافة المؤسسية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية وتعزيز التنافسية من خلال نشر المعرفة والممارسات الخاصة بالتميز، والبحث والتعاون في مجال المبادرات المشتركة.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن هذا التعاون سيسهم في تطوير بيئة العمل من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتكريس لغة الابتكار وثقافة التميز، مؤكداً أن إقامة دبي من الإدارات التي تهتم بتوسيع نطاق قاعدة الشركاء الاستراتيجيين بهدف نقل تجربتها المتميزة، واكتساب مزيد من الخبرات مع الجهات والمؤسسات الأخرى، لتحقيق أهداف الاستدامة في توفير أعلى معايير الخدمات وأفضل الممارسات العالمية لجميع مواطني وزوار ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية.

آفاق جديدة

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، «يسرنا عقد هذه الشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية الرشيدة لدفع عجلة الريادة والابتكار واستشراف المستقبل من خلال الاستثمار في القدرات والكفاءات».

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