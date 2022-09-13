«دو» وشركة إنجازات تحدثان «حصنتك»

المصدر: دبي ـ البيان

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اختارت كل من شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وشركة إنجازات منصة إنترنت الأشياء «كيوميولوسيتي» من شركة «سوفت وير إيه جي» لتكون منصة إنترنت الأشياء الخاصة بنظام الحماية من الحريق وحماية الأرواح «حصنتك» التابع لوزارة الداخلية لتسريع وقت الاستجابة والمحافظة على أعلى معايير السلامة من الحرائق. وسيتم حالياً من خلال هذه المنصة المطوّرة مراقبة المباني والممتلكات للكشف عن تسرب الدخان وكشف الحرائق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تتماشى هذه الخطوة مع مبادرات المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشتمل على السلامة العامة وحماية المباني والتجارب التي محورها المواطن لتعزيز السلامة وجودة الحياة فيها.

ويقوم النظام الجديد المطوّر بربط أكثر من 25000 مبنى بنقطة للسلامة والحماية من الحريق مع مركز تلقي الإنذارات في «حصنتك» عبر تجهيزات إرسال الإنذار التي تم تثبيتها في جميع المباني.

وفي حالة نشوب حريق أو وقوع أي حدث يهدد الحياة تقوم تجهيزات إرسال الإنذار بإرسال الإنذار فوراً إلى منصة إنترنت الأشياء في «حصنتك»، والتي ستؤمن بدورها جميع الاتصالات بنظام القيادة والتحكم في «حصنتك».

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