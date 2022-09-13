«مركز الشباب العربي» و«جنرال موتورز» يتعاونان لتمكين الشباب بمهارات العلوم

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي» التابع لـ«مركز الشباب العربي»، تستضيف «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» سلسلة من الجلسات الحوارية والتعليمية الهادفة لتطوير مهارات الشباب في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) في مختلف أنحاء المنطقة. وستشمل الشراكة الاستراتيجية الممتدة من سبتمبر الجاري ولغاية فبراير 2023، أعضاء برنامج الزمالة التقنية التابع لمركز الشباب العربي، من خلال جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة وفرص إرشادية، بمشاركة قيادات «جنرال موتورز» وموظفيها وعدد من شركائها.

وتقديراً لهذا التعاون المتميز، تم اعتماد «جنرال موتورز» داعماً رئيسياً لبرنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذي يشكل مبادرة إقليمية من مركز الشباب العربي ويتخصّص بالتدريب الافتراضي النظري والعملي. ويهدف برنامج الزمالة لتمكين الشباب العربي في العديد من المجالات التقنية، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى مدى فترة البرنامج، ستتعاون «جنرال موتورز» مع «مركز الشباب العربي» لاكتساب مهارات المستقبل، وتطوير القدرات القيادية والتفكير الإبداعي، والتشجيع على الابتكار لدى الشباب، مع مواضيع الشمولية والتصنيع ومستقبل التنقل والتقنية.

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشراكات النوعية في قطاعات التكنولوجيا أساس لتمكين الشباب في المجالات الحيوية التي تقدمها هذه القطاعات.

تعاون

وأضافت معاليها: نتعاون مع شركات عالمية وإقليمية ووطنية متخصصة في التكنولوجيا لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تنافسية متميزة، فالشباب الموهوب والمتحفز للمساهمة في تسريع واستدامة النمو في منطقتنا قادر على تحويل قدراته الكامنة إلى كفاءات قيادية تجعله في مقدمة مشاريع القفزة الرقمية التي تطمح إليها المنطقة.

بناء

وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: بصفتنا رواداً في مجال التقنية، نريد أن نبني القوّة العاملة للمستقبل وتعزيز المهارات دعماً للرؤى المشترَكة حول مستقبل التنقُّل. وعبر تمكين الشباب في مختلف أنحاء المنطقة، من الممكن عندها قيادة العديد من النواحي المرتبطة بمجال التنقل وإلهام الأدمغة الشابّة للانخراط في أدوار محورية متعلقة بمجال المركبات الكهربائية، وتنمية عمليات التحول الرقمي لتجارب العملاء.

مراحل

ومن المقرر أن يتبع التعاون برنامج على مرحلتين، من 4 جلسات حوارية مفتوحة أسبوعياً تضم متحدثين بارزين.

ومن بين المواضيع الرئيسية التي ستتم تغطيتها من خلال البرنامج التدريبي المهارات المطلوبة للمستقبل، وكيفية قيادة التقنية لمستقبل التنقل، وأهمية التنوع في مكان العمل، وسبل تمكين الشباب من التفكير القيادي، وفهم قيمة تطوير الشراكات المتينة للوصول إلى الأهداف الفردية والمؤسسية والمجتمعية.

وأما المرحلة الثانية فستوفر فرصاً مباشرة للشباب كي يتعلموا من القادة البارزين في هذا المجال. وسوف يتم عبر برنامج إرشادي مدته 3 أشهر انتقاء مرشحين تم اختيارهم من قبل «مركز الشباب العربي» للاستفادة من جلسات تقام مع أعضاء أساسيين ضمن فريق عمليات «جنرال موتورز الشرق الأوسط».

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