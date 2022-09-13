تنفيذ مشروع ترقيم المباني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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باشرت دائرة بلدية رأس الخيمة، تنفيذ مشروع أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة، ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني للمواقع «1 و2 و5»، بالشراكة مع هيئة الموارد العامة، التي تتولى، من خلال مصنع الأرقام، مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، ضمن أوجه الشراكة الناجحة بين دائرة البلدية وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، بهدف تعزيز التعاون، بما يخدم تطور الإمارة، ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ويشمل المشروع الإجمالي لتركيب اللوحات المكانية لأكثر من 66 ألف لوحة في جميع مناطق الإمارة، حيث تضم المرحلة الحالية، تركيب اللوحات في القطاع (1)، والذي يضم مناطق الجير والرحبة والرمس وضاية وخور خوير وميلة وسيح القرم وسيح كبدة وشعم وغليلة ووادي شعم ووادي غليلة، ويشمل تنفيذ المشروع في القطاع (2)، مناطق الجويس والقصيدات وسيح القصيدات والعريبي وسيح العريبي والحديبة وسيح الحديبة والغب وسيح الغب وشمل ووادي حقيل وغيلان ووادي شحة ووادي البيح والفرية والبريرات ووادي ملحة والغافة والصالحية الحيل، ويضم قطاع (5)، الحمرانية والحيل والخريجة والدقداقة والشاغي والفحلين والمقورة وأم سديرة وبطين السمر وبني زيد وخت وخت القليعة وسهيلة وسيح البير وسيح الحرف وصلة الحامض وسوان.

وأعلنت بلدية رأس الخيمة، خلال شهر يونيو الماضي، عن بدء عملية تركيب لوحات ترقيم المباني في القطاع رقم 4، الذي يشمل مناطق مدينة خليفة بن زايد ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، على أن يتم تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة، حسب الجدول الزمني المخطط.

وأكد منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن نظام تركيب لوحات الترقيم الجديد، يسهم في توفير بنية تحتية ذكية لإمارة رأس الخيمة، ضمن نظام بسيط وسهل الاستخدام من قبل أفراد المجتمع، بالإضافة لدوره في الارتقاء بعمليات التنمية والتطور التي تشهدها الإمارة، حيث يعتمد النظام على ترقيم متسلسل للمباني، والنظام سيسهل الوصول إلى المواقع، من خلال رقم المبنى، ضمن منظومة العنونة.

وقال: تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان، ضمن تطبيقات وبرامج الملاحة، التي يسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال رقم المبنى، مؤكداً أن المشروع يشمل تثبيت وتركيب اللوحات، على حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد، لأكثر من 66 ألف لوحة، في جميع مناطق الإمارة.

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