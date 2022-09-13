مبادرات «صيف مدينة خليفة» تعزز السلوكيات الإيجابية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظم مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة مبادرات «صيف مدينة خليفة»، التي استمرت خلال شهر أغسطس 2022، بالتعاون مع كل من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومدرسة خليفة، وذلك ضمن إطار التعاون البناء والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين.

وهدفت المبادرات إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية لطلبة المدارس، عبر تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة للأطفال والكبار، لتنمية الوعي لديهم وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، وكذلك تعزيز قيم الولاء والانتماء وزع الثقة بالنفس لدى الطلاب وتشجيعهم على مواكبة التطور والذكاء الصناعي.

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