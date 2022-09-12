8 خطوات لسلامة السائقين أثناء الضباب.. (فيديو)

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يوضح 8 خطوات مهمة للحفاظ على سلامة السائق ومستخدمي الطريق أثناء تشكل الضباب وانخفاض الرؤية على الطريق وهي التأكد من تشغيل مصابيح المركبة المنخفضة ومصابيح الضباب الخلفية، وتخفيف السرعة تدريجياً، ومضاعفة مسافة الأمان بين سائق المركبة وبين المركبات وايضا الالتزام بالمسار،

الابتعاد عن كل مايشغل السائق عن القيادة، وتفادى التجاوز أو تغيير المسار دون التأكد من خلو الطريق، وعن زيادة كثافة الضباب وانعدام الرؤية على السائق ايقاف مركبته في موقف أو مكان آمن خارج الطريق بعيداً عن حركة السير ، وأخيراً البقاء في الموقف واستخدام إشارة التنبيه الرباعية إلى حين انقشاع الضباب.

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