حمدان بن محمد يطلق خطة إسكانية لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع سنوات القادمة، مشيراً إلى أن ملف إسكان المواطنين يشرف عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتابعه بنفسه مع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأكد سموه أن الهدف ليس توفير مسكن للمواطنين فحسب، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر. وأوضح سموه أن سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية.

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