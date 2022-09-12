الخطاب الإعلامي المؤثر في ورش عمل للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، ورش عمل تقام على مدار يومين، ضمن فعاليات دورته الـ 11، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة ما بين 28 - 29 سبتمبر الجاري، والتي تمهد أمام المشاركين من الجمهور، وخاصة طلاب كليات الاتصال في الإمارات، الطريق للوصول إلى أفضل ممارسات الخطاب الإعلامي المؤثر، وتعرفهم إلى خلاصة تجارب نخبة من مؤسسات التدريب الإعلامي داخل الإمارات وخارجها.

وضمن شراكاتها مع المنتدى، تنظم أكاديمية سكاي نيوز عربية، ورشة عمل بعنوان «ابتكار محتوى رقمي.. من وإلى الهاتف»، يقدمها الإعلاميان في قناة سكاي نيوز عربية، أبانوب منصور، وإيمان خطّاب، حيث يتعرف المشاركون إلى الأدوات اللازمة لابتكار محتوى احترافي بواسطة الهاتف المحمول.

وتمكِّن الورشة المشاركين من معرفة طرق تحويل المحتوى الرسمي للمؤسسات، إلى محتوى رقمي بأسلوب جاذب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز