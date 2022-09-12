« البيان » بحلة ومحتوى جديدين

المصدر: (دبي - البيان)

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تطل «البيان» اليوم بحلتها الجديدة، رقمياً وورقياً، مع انطلاق دورة محتوى جديدة تحت شعار «البيان الآن.. كن جزءاً من الحدث» لمواكبة أحدث الوسائل والتقنيات، وتصميم محتوى ملائم يعكس أهدافها ومخرجاتها، من أجل دعم خطط الدولة في القطاعات كافة، عبر استخدام آخر ما تم التوصل إليه في عالم الصحافة والإعلام الرقمي.

وتثري «البيان» جمهورها بمجموعة نوعية من التحقيقات والحوارات، إضافة إلى الصفحات المتخصصة، وبرامج الفيديو المنوعة و«البودكاست»، وغير ذلك الكثير. كل ذلك وعين «البيان» على جمهورها العريض، مع حرصها على إتاحة آخر الأخبار والتطورات والتحليلات أمامه بسهولة ويسر حتى تكون أكثر قرباً منه.

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