محمد بن زايد: ماضون بتعزيز علاقات الصداقة القوية مع صربيا

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك، خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن في أبوظبي، مع ألكسندر فوتشيتش، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، بالرئيس الصربي والوفد المرافق في دولة الإمارات، متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دعماً نوعياً للعلاقات الثنائية، لفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة والازدهار.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الصربي، مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والفضاء، وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن العلاقات الإماراتية - الصربية قوية، وفي تطور مستمر، مشيراً سموه إلى أن مجالات التعاون بين البلدين متنوعة، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، والتي تشهد اليوم (أمس) توقيع عشر اتفاقيات لتعزيز جسور التعاون بين البلدين.

ودوّن صاحب السمو عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء الصديق ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا.. ماضون في تعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمعنا، وتعاوننا المشترك على جميع المستويات».

وأعرب ألكسندر فوتشيتش، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبراً عن شكره لكرم الضيافة، وحسن الاستقبال الذي حظي به.

وأشار إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده، خاصة في الأوقات الصعبة، مؤكداً اهتمام بلاده بتوسيع آفاق علاقاتها مع الدولة، في ظل الفرص والمقومات العديدة المتاحة لتعزيزها.

ورحب الجانبان باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي أعلنتها دولة الإمارات وصربيا، أمس، مؤكدين أهميتها في توسيع آفاق التعاون المشترك، والاستثمار في الفرص المتنوعة، التي تتوفر لدى البلدين في العديد من المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

وسجل رئيس صربيا كلمة في سجل كبار الزوار الخاص في قصر الوطن، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، واعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، متمنياً مزيداً من النمو والتطور لهذه العلاقات، ودوام التقدم والازدهار للدولة.

شراكة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، أمس، إعلان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، التي تشكل مقومات أساسية للتنمية والتقدم.. إضافة إلى عدد من الاتفاقيات، ومذكرات تفاهم تهدف إلى استثمار فرص التعاون المتوفرة، وتنويعه في العديد من المجالات.

تبادل اتفاقية الشراكة، التي جرت مراسمها في قصر الوطن، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

كما شملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان، التالي: مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في صربيا.. تبادلها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تبادلها معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ووزير الخارجية الصربي.

واتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، تبادلها معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وماجا بوبوفيتش وزيرة العدل الصربية.

واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، تبادلها معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، ومن الجانب الصربي وزيرة العدل.

واتفاقية تسليم المجرمين، تبادلها معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزيرة العدل الصربية.

واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم، تبادلها من جانب دولة الإمارات، معالي وزير العدل، مع ماجا بوبوفيتش وزيرة العدل في صربيا.

ومذكرة تفاهم في المجال الثقافي، تبادلتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ونيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، تبادلها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ووزير الخارجية الصربي.

واتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية، تبادلها محمد سيف السويدي، ومن الجانب الصربي سينيشا مالي وزير المالية.

استقبال

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استقبل ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى الدولة. وجرت لضيف البلاد، لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الضيف إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لصربيا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة فوتشيتش، واصطفت ثلة من حرس الشرف، تحية للرئيس الضيف.

وكان في استقبال ألكسندر فوتشيتش، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا، وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الصربي، برانيسلاف نيديموفيتش نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا، وسينيشا مالي وزير المالية، وماجا بوبو فيتش وزيرة العدل، ونيكولا سيلاكو فيتش وزير الخارجية، وسيناد محمود فيتش وزير دولة في وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه، ونيناد ميلارو رادوفيتش مساعد وزير الدفاع للموارد المائية، وتاتيانا غوفيتش مستشارة السياسة الخارجية للرئيس، وعدد من المسؤولين.

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء أمس في واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض فوتشيتش مع الشيخ خليفة بن طحنون مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولة قام بها رئيس جمهورية صربيا في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات . (أبوظبي - وام)

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