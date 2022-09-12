«بلديات أبوظبي» تطلق مبادرة «نشاوركم» للتواصل مع المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها أمس مبادرة «نشاوركم» للتواصل المجتمعي، التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع والجهات المعنية، للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ بما يعزز من جودة الحياة ضمن هذه المجتمعات ويضمن رفاهيتها.

وتركز مبادرة «نشاوركم» التي ستعقدها الدائرة والجهات التابعة لها في مجالس الأحياء أو الملتقيات السكانية على عدة نقاط تهدف إلى التواصل مع المجتمع في مختلف مناطق الإمارة وتتضمن فتح حوارات مع كل الفئات المجتمعية، والاستماع لهم بشكل مباشر ضمن محاور محددة يتم وضعها حسب البيانات والدراسات الصادرة ضمن تقارير مراكز خدمة المتعاملين، ليتم العمل والتخطيط وتنفيذ العمليات لاحقاً بما يتناسب مع احتياجات سكان الإمارة، ويفتح باب شراكة دائمة بين الدائرة وكل أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من التنمية المستدامة والمتكاملة.

وتغطي الحوارات ضمن سلسلة مجالس «نشاوركم» عدة قطاعات حيوية تتضمن قطاعات الخدمات البلدية، والبنية التحتية، والمظهر العام للإمارة، وشبكة النقل المتكامل، والقطاع العقاري، والنمو العمراني، وتضع النقاشات مديري العموم، والمديرين التنفيذيين، والاختصاصيين من الدائرة والجهات التابعة لها في بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، إلى جانب مركز النقل المتكامل، للاطلاع على آراء السكان والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى توثيق متطلبات السكان والعمل على أساسها.

وتهدف الدائرة أيضاً من خلال المبادرة إلى تعزيز سبل التواصل مع المواهب الشابة. وأشار فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع بما يضمن إشراكهم في التنمية المستدامة، وقال: «نعمل بشكل مستمر على توفير المزيد من الآليات التي تسمح لنا بالاطلاع على مدى رضا السكان عن القطاعات الحيوية التي تعمل الدائرة ضمنها، وستشكل سلسلة مجالس «نشاوركم» خطوة جديدة تساعدنا على التعرف إلى آرائهم وفهم تطلعاتهم، إلى جانب إشراك المزيد من الطاقات الشبابية التي ستسهم في وضع تصوراتنا لمدن المستقبل بناءً على الابتكار».

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