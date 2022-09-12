صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في زيارة لعدد من دول أمريكا اللاتينية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات كل من جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الأورغواي، وجمهورية باراغواي، وجمهورية كولومبيا، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية ومواكبة العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي سيتم زيارتها.

ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال الزيارات جلسات مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات سيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات والبلدان الصديقة وتطلعات شعوبها.

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