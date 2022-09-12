رجال أعمال: حقبة جديدة في مسيرة القطاع الخاص

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد رجال أعمال ومسؤولون في الشركات على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص باعتبارها بوابة للتنمية ودعم الأعمال، موضحين أن الدولة تعمل بقوة على تسهيل الإجراءات، وتوفير أرقى الخدمات والبنية التحتية لحفز القطاع الخاص، وزيادة دوره في التنمية وخلق الوظائف.وأوضحوا أن إصدار قانون اتحادي لدعم شراكات القطاعين القانون يشكل رسالة حيوية لمجتمع الأعمال والاستثمار محلياً ودولياً، مفادها أن الدولة مستمرة في طرح الفرص أمام القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في المشاريع التنموية والخدمية مدشناً حقبة جديدة في مسيرة القطاع الخاص الواعدة في الدولة.

وأكد محمد أبو غالي مدير الأعمال التجارية في «سالم سمارت» أهمية شراكة القطاعين، حيث وجهت الدولة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومن ثم تسهيل الخدمات، التي تقدم لهم كونها أدوات جذب للعمل والإقامة في دولة الإمارات، وقال: إن عمليات التعهيد والشراكة، التي اتخذتها الحكومة ممثلة في هيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص أفادت كثيراً الجانب الخدمي وهو ما أتاح الفرصة كاملة لنا للانطلاق بالاستثمار في مراكزنا، والتوسع في دبي، وافتتاح فرعين، في «سيتي ووك»، واندكس مول المركز المالي العالمي ونستعد لافتتاح الثالث قريباً في دبي بارك. وقال الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مختبرات «مينا لايز» إحدى المؤسسات الطبية العاملة في هذا القطاع، منذ أكثر من 40 عاماً بدولة الإمارات: إن تلك الشراكة وبلا شك بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات، بهدف الارتقاء بها، كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاط.

نموذج يحتذى

وقال منذر درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بلازو للضيافة»: إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص وأيضاً في تكامل وشمولية التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن اعتماد مجلس الوزراء لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة يعكس رؤية القيادة الرشيدة تجاه أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأشار غسان صليبا الرئيس التنفيذي لشركة «ستيج» العقارية إلى أن الإمارات نجحت في تجاوز تداعيات الجائحة ومعاودة مسيرة النمو الشامل في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل مسيرة التطوير المتكامل وتعزيز مقوماتها التنافسية في كل المجالات، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء القطاعات الاقتصادية وعلى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي المباشر.

كفاءة

أشار أمين العوضي المدير العام لشركة العوضي للسفريات إلى أن الإمارات، وبينما كان العالم يترنح تحت تأثير تداعيات الجائحة، تصدت بكل اقتدار وكفاءة للتحديات، وصممت على مواصلة التطوير والتنمية، وهو ما انعكس على تصدر الدولة لمجموعة من أهم المؤشرات التنافسية العالمية، ونمو أداء أبرز القطاعات.

وأوضح أن اعتماد مجلس الوزراء لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاعين يأتي ليتكامل مع المنظومة التشريعية والقانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز