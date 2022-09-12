«أبوظبي للصيد» يستقطب كُبرى الشركات الوطنية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سنوياً، كبرى الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض كل عام.

وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة، بنادق الصيد بأنواعها، والمسدسات بأنواعها، والسيوف والخناجر التراثية، وسكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية، ضمن معايير محددة.

إقبال

وسجّل العارضون المُصنّعون لأسلحة الصيد، نسبة إقبال عالية في دورة هذا العام، من قبل شركات وعلامات تجارية مرموقة من مختلف أنحاء العالم. علماً بأن الحدث سيكون خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتُشارك في قطاع «أسلحة الصيد» في الدورة القادمة (أبوظبي 2022)، شركة «كاراكال الدولية»، كعارض وراعٍ للقطاع، وهي شركة إماراتية إقليمية رائدة في مجال أسلحة الصيد عالية الأداء، تأسست في عام 2007، تتفرّد بتصميم وهندسة وابتكار وصناعة أسلحة نارية مختلفة، مع خبرة في الإنتاج تمتد لنحو 15 عاماً.

وتشارك شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، الشركة الإماراتية المرموقة في مجال الصيد والرماية في الهواء الطلق، وتجارة الذخائر وأسلحة الصيد ومُستلزماتها.

ويلقى جناح شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» للأسلحة في معرض أبوظبي سنوياً، اهتمام العديد من كبار الشخصيات، والآلاف من زوار ورواد المعرض، نظراً لأسلحة الصيد الحديثة والمتنوعة، والمنتجات المتعددة التي يعرضها الجناح. كما تُشارك شركة «MP3» من جديد في قطاع أسلحة الصيد بالمعرض، وهي شركة إماراتية مرموقة، تأسست في عام 2004، وتختص بابتكار وتوفير أفضل الأجهزة وأسلحة الصيد.

وتوجد شركة «القنّاص» الإماراتية لأدوات الصيد، في معرض أبوظبي للمرة الـ 15، حيث تعرض مجموعة متنوعة من بنادق الصيد نمساوية وفنلندية الصنع، وبنادق هوائية تعمل بضغط غاز الأوكسجين، تستخدم في تعلم التصويب نحو الأهداف.

ومن دولة الكويت، توجد شركة «رماي للأسلحة وذخائر الصيد»، الوكيل المعتمد في دول الخليج العربي، للعديد من العلامات التجارية الإيطالية والأوروبية، مثل شركة بيريتا وبينيللي لبنادق الصيد، وشركة فيووكي ونوبل سبورت للذخائر. كما توجد من جديد في قطاع «أسلحة الصيد»، بقوة، وبدون انقطاع منذ الدورة الأولى عام 2003، شركة «فاوستي» الإيطالية، التي تُعدّ من أعرق الشركات المتخصصة في مجال تصنيع بنادق الخرطوش، والبنادق المجهزة بمخزن، والمخصصة للصيد.

وفي مشاركتها الثالثة ضمن فعاليات المعرض، تُقدّم شركة «براشيا الشرق الأوسط» من لبنان، مجموعة من الأسلحة المتميزة، أحضرتها خصيصاً لجمهور المعرض.

كما تبرز مُشاركة شركة «بلاسر جاغدوافين» الألمانية، مدفوعة بالشغف لتحسين وتطوير معدات الصيد، والريادة في تقديم الأفكار الجديدة لمساعدة الصيادين، حيث تضع الشركة الألمانية العريقة، معايير متجددة في عمليات تطوير أسلحة الصيد.

زيادة

تمكنت الشركات العارضة في قطاع «أسلحة الصيد»، من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير في معرض أبوظبي، على مدى دوراته السابقة، وذلك عبر لقاء كبار المُشترين وقادة الصناعة، وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين، لتسويق مُنتجاتها المُبتكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز