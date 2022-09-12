«قضاء أبوظبي» تنجز 169908 طلبات «عن بُعد» في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 169 ألفاً و908 طلبات قضائية عن بُعد، بمعدل إنجاز بلغ 92 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، فيما وصلت نسبة الإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام محاكم أبوظبي إلى 99 % بإجمالي 20 ألفاً و563 دعوى، إلى جانب عقد 25 ألفاً و628 جلسة محاكمة مرئية.

وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية نصف السنوي للدائرة 2022، أن عدد الدعاوى المنجزة في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بلغ 5 آلاف و630 دعوى، فيما سجلت الدعاوى أمام المحكمة التجارية 2400 دعوى، ووصلت القضايا المنجزة في المحكمة العمالية إلى 5 آلاف و243 قضية، في حين بلغ إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام 107 آلاف و447 طلباً.

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