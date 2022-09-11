الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة القادمة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة:

الإثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط الموج يصبح مضطرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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