سلطان بن حمدان بن زايد يعزي محمد برشيد الظاهري في وفاة زوجته

المصدر: العين - وام

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قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين واجب العزاء إلى محمد أحمد برشيد الظاهري في وفاة المغفور لها «زوجته» وذلك في مجلس الخبيصي بمدينة العين.

كما تقبل العزاء أبناء الفقيدة والعصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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