«شكراً لعطائك» يكرم 200 من أمهات المتطوعين

المصدر: الفجيرة - البيان

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استضاف مسرح غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة، مبادرة «بناة الأجيال»، التي نظمها فريق شكراً لعطائك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، والتي تهدف لتكريم 200 من أمهات الفرسان وأصحاب الهمم والمتطوعين، بالتزامن مع اليوم العربي للتطوع، تقديراً لجهودهن في غرس بذرة التطوع والعطاء في نفوس الأجيال، ودعمهن المستمر للعمل التطوعي لفريق شكراً لعطائك، وذلك برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، وحضور الشيخة عائشة بنت راشد المعلا العضو الفخري لفريق شكراً لعطائك.

وشهد الاحتفال سارة الضعيف العضو الفخري لفرسان شكراً لعطائك، وبطلة المغرب وشمال أفريقيا في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة، وراية خميس المحرزي قائد برنامج فرسان شكراً لعطائك، بينما تولت المدربة منال عبد الرحيم الجوهري، تقديم الحفل، ونالت الإشادة والتقدير.

قيم

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري: إن المبادرة ترسخ القيم المستلهمة من القيادة الرشيدة، في رد التقدير لأمهات المتطوعين، تقديراً لدورهن في تنشئة أجيال مثقفة ومبدعة، تمتلك المهارات والقدرات، لتعزيز ريادة الدولة في شتى المجالات، وتسهم في استدامة مسيرة البناء والتطور الوطني.

وأكد أن المبادرة تؤكد قيمتها الإيجابية، تزامناً مع اليوم العربي للتطوع، كما أنها تمثل امتداداً للمبادرات المثمرة والإيجابية، خاصة أنها متصلة بالأم الغالية، التي تمثل أبلغ صور التميز في العطاء الإنساني الذي لا حصر له، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة، تقديراً لدورها الفاعل والمؤثر والحيوي في بناء الأسرة والمجتمع.

وفاء

وتوجهت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، بأسمى أيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى أمهات المتطوعين، في اليوم العربي للتطوع، وقالت: إن الأمهات يقدمن أروع الأمثلة في غرس قيم التطوع والوفاء والولاء للوطن، والقيادة الرشيدة، في نفوس أبنائهم، اقتداءً بنهج القيادة الحكيمة في تبني أفضل الممارسات الداعمة لترسيخ المبادئ الإنسانية، الداعمة لنهج التميز والإبداع في نفوس أفراد المجتمع.

وأضافت: «فخورون ونحن نحتفي في هذا اليوم المميز، بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً كمتطوعين، في يوم التطوع العربي، الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، وهو فرصة لتقدير جهود المتطوعين، كما أننا نقف اليوم وقفة إجلال واحترام وامتنان، للدور العظيم للأمهات في تخريج فرسان التطوع، وإعداد أجيال متمسكة بالقيم والثوابت والهوية، تستشرف المستقبل بالمثابرة والتحدي والتميز والإبداع والمهارات».

دعم

بدورها، نوهت أسماء بنت مانع العتيبة الرئيس الفخري لبرنامج فرسان شكراً لعطائك للأطفال، بالاهتمام الذي أولته الدولة للمرأة، لتمكينها من أداء دورها الحيوي في جميع المجالات بكفاءة واقتدار، إلى جانب ما تقوم به في تعزيز الثقة في الأبناء، وغرس القيم التطوعية الجميلة في دواخلهم، لدعم مسيرة البناء والتطور، مضيفة أن هذا التقدير الذي يتزامن مع اليوم العربي للتطوع، يؤكد أننا بحاجة لمثل هذه المبادرات، التي تعتبر مثالاً يحتذى في تسليط الضوء على ما تقوم به المرأة من دور محوري، شكل إضافة كبيرة للمجتمع، بتقديم نماذج مشرفة في مسيرة التطوع.

تقدير

وأوضحت راية خميس المحرزي، أن هذه المبادرة، تمثل درجة من التقدير لأمهات المتطوعين، لا توازي قيمة الدور الرائد الذي يقمن به في غرس ثقافة التطوع في نفوس الأبناء، بجانب أن هذا التكريم، هو نهج راسخ نابع من قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.

من جهته، عبّر سيف الرحمن أمير رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي، عن تقديره لشركاء النجاح، الذين يمثلون مرتكزاً مهماً في نجاح جميع المبادرات المجتمعية المختلفة التي يتبناها الفريق في شتى المجالات، ووجّه شكره إلى الاتحاد العربي للتطوع، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وثيقة الولاء والانتماء، طيف الإمارات، فريق غاية التطوعي، بكداش الطربوش للمثلجات، الفجيرة لايف.

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