461 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي بدبي في 2021

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التى تشمل كل من مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة، بلغ في عام 2021، حوالي 461 مليون راكب، مقارنة بنحو 346 مليون راكب في عام 2020.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.3) مليون راكب، مقارنة بنحو (948) ألف راكب في عام 2020، مما يؤكد على نجاح جهود الهيئة التي أسهمت في سرعة تعافي قطاع النقل الجماعي، وعودته لوضع ما قبل الجائحة، وعززت ثقة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، في كفاءة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية ركاب المواصلات العامة والموظفين العاملين في وسائل المواصلات والمحطات والمنشآت التابعة لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز