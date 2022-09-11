رئيس الدولة والرئيس الصربي يشهدان إعلان شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة اليوم إعلان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تشكل مقومات أساسية للتنمية والتقدم..إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى استثمار فرص التعاون المتوفرة وتنويعه في العديد من المجالات.

تبادل اتفاقية الشراكة ــ التي جرت مراسمها في قصر الوطن ــ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

كما شملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي :

ــ مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في صربيا .. تبادلها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي..ومعالي نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

ــ مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإتجار بالبشر..تبادلها معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل..ومعالي وزير الخارجية الصربي.

ــ اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.. تبادلها معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ومعالي ماجا بوبوفيتش وزيرة العدل الصربية.

ــ اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.. تبادلها معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ومن الجانب الصربي معالي وزيرة العدل.

ــ اتفاقية تسليم المجرمين..تبادلها معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ومعالي وزيرة العدل الصربية.

ــ اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم..تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي وزير العدل مع معالي ماجا بوبوفيتش وزيرة العدل في صربيا.

ــ مذكرة تفاهم في المجال الثقافي..تبادلتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي.

ــ مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني..تبادلها سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ومعالي وزير الخارجية الصربي.

ــ اتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الصربية..تبادلها سعادة محمد سيف السويدي ومن الجانب الصربي وزيرة العدل.

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