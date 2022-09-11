مجلس الوزراء يعتمد تنظيم مجالات الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص

المصدر: البيان

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أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مجالات الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القانون يهدف إلى خلق فرص جديدة ويشجع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد.

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