مجلس الوزراء يعتمد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الترخيص المؤقت لتشغيل طائرات جديدة للشحن تعمل بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات.

وأكد سموه، أهمية هذه الخطوة التي قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد.

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