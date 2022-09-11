محمد بن راشد: دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الجديد.

وقال سموه، استعرضنا مؤشراتنا التنافسية والتنموية.. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا السياحية والتجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة.

وأضاف سموه، ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة. . وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد .. ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة..

وقال سموه، مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة ب121 مؤشراً قبل الجائحة .. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة ب314 قبل الجائحة . . نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها

وأضاف سموه، تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة .. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022

وتابع سموه، قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمواً 42%.. والتوقعات انتعاشه سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم..

وقال سموه، أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة.

وأضاف سموه، واعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات .. خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية.

وتابع سموه، وأقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية أندونيسيا، واتفاقية مع مملكة أسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول.

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