مكتوم بن محمد مهنئاً العاهل البريطاني: تاريخ حافل للملك تشارلز في دعم الأعمال الإنسانية والبيئية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للملك تشارلز الثالث تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نبارك للملك تشارلز الثالث تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ونتمنى لجلالته التوفيق في مهامه الملكية. للملك تشارلز تاريخ حافل في دعم الأعمال الإنسانية والبيئية عالمياً، وتعزيز علاقات المملكة مع دول العالم، بما يتضمن علاقته الطيبة مع الإمارات وحكامها».

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