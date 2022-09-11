محمد بن زايد ومحمد بن راشد مهنئين تشارلز الثالث باعتلاء العرش: نتطلع إلى تعزيز الصداقة الاستثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمناسبة اعتلائه العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة، إلى الملك تشارلز الثالث.

ودون صاحب السمو رئيس الدولة عبر «تويتر»: «أطيب التمنيات لصديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، نتطلع إلى تعزيز هذه الصداقة الاستثنائية».

كما دون صاحب السمو نائب رئيس الدولة عبر «تويتر»: «كل التهنئة للشعب في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، وللشعب البريطاني الصديق دوام الازدهار والتقدم».

وفي إعلان تنصيبه رسمياً في قصر سان جيمس أمس قدّم الملك الجديد إشادة حارة بوالدته الراحلة واعداً بأن يتبع نموذجها الملهم.

وتعهد في حفل تنصيبه التاريخي الذي كان مزيجاً من المراسم والعواطف والتطبيق العملي الدستوري، أمام صف مجلس العموم من السياسيين البارزين والشخصيات العامة، بتكريس ما تبقى من حياته في الخدمة كملك.

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