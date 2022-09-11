أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد ووزراء ومسؤولون يعزون في وفاة إليزابيث الثانية

المصدر: دبي - البيان، أبوظبي - وام

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قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذلك خلال زيارة سموهما إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبالهما سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط.

ودوّنت سموها عبر «تويتر»: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية».

كما قدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الوزراء ومديرو الدوائر من أعضاء المجلس التنفيذي، ومديرو العموم والتنفيذيون وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ودوّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية، تقدما فيها بخالص التعازي والمواساة للملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموهما بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وحرص القيادة في البلدين الصديقين، على تطويرها، والحفاظ على تميزها، عبر الاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.

وقام عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بتقديم تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. جاء ذلك خلال زيارتهم أمس إلى مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، حيث سجلوا تعازيهم ومواساتهم في سجل التعازي.

وقدم التعازي كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي.

والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وعلي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي وعبد الرحمن الجابر نائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر الوزراء والمسؤولين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وللأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية مؤكدين على علاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة.

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