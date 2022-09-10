شخبوط بن نهيان والوزراء وكبار المسؤولين يقدمون التعازي في وفاة إليزابيث الثانية

المصدر: وام

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قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك خلال زيارتهم اليوم إلى مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي حيث سجلوا تعازيهم ومواساتهم في سجل التعازي.

وقدم التعازي كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل

ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي وعبدالرحمن الجابر نائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وللأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق بوفاة الملكة إليزابيث الثانية مؤكدين على علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

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