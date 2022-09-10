صقر غباش يعزي رئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني، برقيتي تعزية، إلى السير ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، واللورد ماكفول أوف ألكويث رئيس مجلس اللوردات البريطاني، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال معالي صقر غباش - في برقيتيه - بالنيابة عن المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أود أن أعرب عن عميق مواساتنا وتعازينا القلبية إلى معاليكم، والأسرة الملكية، والشعب البريطاني الصديق، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

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