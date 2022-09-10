شرطة دبي تثمن جهود «دانوب» في تعزيز المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان:

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التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، رضوان ساجان مؤسس وصاحب شركة دانوب، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة بعض الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل والتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة، مثمناً جهود فريق العمل في شركة دانوب، والدعم الذي تقدمه الشركة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، عبر تخريج دفعات من النزلاء والنزيلات في دورات تأسيسية ومتقدمة في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي.

وأضاف إن هذا التعاون يعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سواء الحكومية أم الخاصة، ويخدم شريحة مهمة نهدف جميعنا إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها لتتمكن من الاندماج في المجتمعات مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذا التعاون تضمن، تعليم وتدريب 4 دفعات من النزلاء على مهارات علم الحاسوب واللغة الإنجليزية، تأسيسية ومتقدمة، إلى جانب دفعتين من النزيلات في اللغة الإنجليزية، ودورات في تطوير الشخصية ليعودوا إلى المجتمع بنظرة إيجابية وأكثر تفاؤلاً.

جهود

من جانبه، أثنى رضوان ساجان، على الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتعزيز وحفظ الأمن في الإمارة، وحِرص معالي القائد العام على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتبادل المعرفي، بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتحسين حياة المجتمعات.

وفي ختام اللقاء، قدم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري درعاً تذكارية وشهادات شكر وثناء للوفد الزائر، وتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على دعمهم، متمنياً لهم التوفيق.

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