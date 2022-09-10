الإمارات.. طقس الغد صحو رطب غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 19:37 .

بحر عمان : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:10 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 30

دبي 40 29 90 35

الشارقة 40 28 85 30

عجمان 39 29 85 35

أم القيوين 38 27 80 30

رأس الخيمة 39 27 80 25

الفجيرة 35 29 80 35

العين 42 30 55 20

ليوا 44 29 70 20

الرويس 40 27 80 35

السلع 41 28 85 25

دلما 38 32 85 40

طنب الكبرى 38 30 85 35

طنب الصغرى 38 30 85 35

أبو موسى 38 30 85 35

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