أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صباح اليوم (السبت)، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموهما إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبال سموهما سعادة سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط.

كما قدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عدد من الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

وقد دون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدما فيها بخالص التعازي والمواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموهما بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وحرص القيادة في البلدين الصديقين على تطويرها والحفاظ على تميزها عبر الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.

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