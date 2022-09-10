بحث التعاون بين الإمارات وإسرائيل في مجال الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أمير حايك، سفير دولة إسرائيل لدى الدولة، وذلك لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وأكد الرميثي في اللقاء أهمية مد جسور التعاون المشترك في مختلف قطاعات الطاقة، وعلى رأسها المياه والكهرباء والمياه المعالجة وتبريد المناطق.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يحمل الكثير من الفرص التنموية ذات الاهتمام المتبادل، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة، وتقنيات تحلية المياه مثل تقنية التناضح العكسي، وإنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين منخفض الكربون، وإدارة جانب الطلب، وتقنيات الري المتقدّمة، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار في التقنيات الحديثة.

واستمع السفير الإسرائيلي إلى شرح تفصيلي عن القطاعات التي يشملها نطاق عمل دائرة الطاقة، بالإضافة إلى المجالات التي تسعى الدائرة إلى تطويرها من خلال مبادراتها الاستراتيجية، كما استعرض ممثلو الدائرة النظرة المستقبلية لقطاعي المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

وتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في الإمارة بالإضافة إلى عرض تقديمي عن دورة إنتاج المياه في الإمارة، والسياسة والإطار التنظيمي لصناعة الهيدروجين، والتي تعمل دائرة الطاقة على بلورتها بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتم في اللقاء استعراض عدد من الاقتراحات عن مجالات التعاون المستقبلية بين الدائرة والجهات ذات الصلة في دولة إسرائيل، إذ أشار الرميثي إلى أن قطاع الطاقة في أبوظبي خطا خطوات كبيرة في تنويع مزيج الطاقة في العقد الماضي، وخاصةً بعد افتتاح محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، وتشغيل أول محطات براكة للطاقة النووية.

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